Яка красуня: Джей Ло у прозорій сукні від улюбленого бренду приїхала на церемонію

Дженніфер Лопес відвідала в неділю ввечері 15-ту церемонію вручення премії Governors Awards у залі Ray Dolby в Лос-Анджелесі.

55-річна акторка мала розкішний вигляд в прозорій сукні кольору металік від Zuhair Murad з обробкою з бісеру, що підкреслює її фігуру та чорним шлейфом позаду. Джей Ло доповнила образ клатчем Tyler Ellis та чорними туфлями на підборах.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Лопес зробила гарне укладання та виразний макіяж, підкресливши очі сріблястими тінями і зробивши стрілки на повіках, а губи нафарбувала ніжно-рожевим блиском. У вухах у Дженніфер виблискували сережки з діамантами, а манікюр був виконаний у світлому відтінку.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Минулого тижня, нагадаємо, Джей Ло у сукні з високим розрізом також від Zuhair Murad сяяла на прем'єрі фільму "Wicked: Чародійки".

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

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