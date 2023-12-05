Яка красуня: Джулія Робертс у чорній мінісукні виблискувала на показі фільму

56-річна Робертс сяяла в компанії Ітана Гоука на прем'єрі свого нового фільму Netflix "Залиш світ позаду", який відбувся в Паризькому театрі в Нью-Йорку.

Джулія вийшла на доріжку в чорній мінісукні з паєтками, чорних щільних колготах, туфлях-човниках на підборах і молочно-білому довгому пальті, яке було накинуте на плечі.

Джулія Робертс / Фото: Getty Images

Каштанове волосся акторки було розпущене і накручене красивими локонами, вона зробила макіяж і доповнила образ перлинним довгим намистом і сережками, а також темним манікюром та каблучкою на пальці. Зірка мала приголомшливий вигляд.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на прем'єрі в Лондоні Робертс з'явилася в ще більш вишуканому вбранні. Акторка сяяла в костюмі від Gucci з колекції весна-літо 2024, який складався з мінішорт та двобортного жакету. Під ним на ній був чорний топ у білизняному стилі. А завершила свій образ Джулія гламурними сріблястими туфлями з торочкою із кристалів.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Ітан Гоук та Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Фільм "Залиш світ позаду" — апокаліптичний трилер про класові та расові відносини у розпал відключення світла, викликаного кібератакою. Робертс і Гоук грають подружжя, що поїхало у відпустку.

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