Яка красуня: Гайді Клум у смарагдовій сукні сяяла на червоній доріжці

Гайді Клум взяла участь у прямому ефірі 17-го сезону America's Got Talent, який відбувся вчора у готелі Sheraton у Пасадені, Каліфорнія.

Гайді, яка нещодавно в інтерв'ю розповідала, що її не потрібно двічі просити роздягнутися перед камерою, затьмарила всіх у розкішній смарагдовій сукні в підлогу з глибоким декольте та розрізами, до якої підібрала золоті босоніжки на підборах.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

До вбрання Клум підібрала масивні сережки з камінням чорного, золотого та зеленого кольорів, зробила насичений макіяж з акцентом на очі та зачіску. Також у зірки був нюдовий манікюр, а на пальцях виблискувало кілька золотих каблучок.

Приїхала на захід Гайді Клум у максісукні на тонких бретельках в квітковий принт, який доповнила нюдовими босоніжками на підборах, великими сонцезахисними окулярами та сумкою з бамбуковими ручками від Gucci.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Гайді Клум та її колега Софія Вергара сяяли у рожевих луках на прем'єрі шоу.

Софія Вергара та Гайді Клум / Фото: Getty Images

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