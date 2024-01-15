Яка красуня: колишня дівчина Лео Ді Капріо у сукні з глибоким декольте виблискувала на церемонії

Колишня подруга Леонардо Ді Капріо з'явилася на церемонії Critics' Choice Awards у Лос-Анджелесі.

26-річна акторка та модель Каміла Морроне сяяла на світській церемонії у довгій білій сукні на тонких бретельках і з чорним бантом під грудьми та довгим подолом з торочкою. Вбрання із кутюрної колекції Chanel сезону весна-літо 2022 чудово сиділо на витонченій фігурі Камілі.

Каміла Морроне / Фото: Associated Press

Дівчина розпустила своє довге темне волосся, зробила легкий макіяж очей і нюдовою помадою підкреслила пухкі губи. З прикрас на Камілі була лише скромна каблучка з діамантів на вказівному пальці правої руки.

Каміла Морроне / Фото: Associated Press

На церемонії Critics' Choice Awards були помічені Дженніфер Еністон та Різ Візерспун, яка приїхала зі своєю дорослою дочкою.

А акторка Марго Роббі викликала фурор образом у червоній сукні з драпуванням від Balmain. На сцену зірка вийшла із режисером фільму "Барбі" Гретою Гервіг, картина отримала аж шість нагород.

Каміла Морроне / Фото: Associated Press

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