Яка красуня: Ліз Герлі в ефектній сукні сходила на виставку із сином

Мати та син були присутні на приватному перегляді нової виставки Маріо Тестіно "Gone Wild" у галереї Hamiltons у Лондоні.

58-річна Герлі була в трикотажній обтислій бордово-чорній сукні з акцентом на декольте і з ґудзиками збоку. До вбрання Елізабет підібрала маленький чорний клатч та лаковані босоніжки на підборах.

Деміан та Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Красиве каштанове волосся Елізабет було розпущене і красиво укладене легкими хвилями. У неї був насичений макіяж очей з пишними віями, сережки-кільця у вухах та золота підвіска у формі серця на шиї. Губи зірка підкреслила ніжно-рожевим блиском.

Її син Деміан був у чорному светрі та обтислих чорних штанах. А також взутий у грубі чорні черевики.

Нагадаємо, минулого місяця ми бачили кілька рожевих луків Ліз Герлі з різних заходів у Лондоні.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

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