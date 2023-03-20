Яка красуня: Люсі Лью сходила на інтерв'ю у квітковій сукні та з милою рожевою сумкою

Образ вийшов справді дуже весняним.
Акторці Люсі Лью 52 роки і вона має приголомшливий вигляд. Днями зірка потрапила під приціл фотографів, коли прямувала на інтерв'ю до студії CBS.
Одягнена знаменитість була у чорну легку сукню міді у великий квітковий принт, яку поєднала з чорним кардиганом та босоніжками. Як верхній одяг вона вибрала сіре пальто з лацканами та золотою фурнітурою.
Взула Люсі босоніжки на платформах, а ось у руці тримала милу гламурну оксамитову сумку з круглою золотою ручкою. На очі вона надягла сонцезахисні окуляри, а волосся розпустила.
Активно на публіці вона почала з'являтися, оскільки зіграла одну із ключових ролей у фільмі "Шазам! Лють богів", заснованого на коміксах DC.
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