Яка красуня: Люсі Лью сходила на інтерв'ю у квітковій сукні та з милою рожевою сумкою

Акторці Люсі Лью 52 роки і вона має приголомшливий вигляд. Днями зірка потрапила під приціл фотографів, коли прямувала на інтерв'ю до студії CBS.

Одягнена знаменитість була у чорну легку сукню міді у великий квітковий принт, яку поєднала з чорним кардиганом та босоніжками. Як верхній одяг вона вибрала сіре пальто з лацканами та золотою фурнітурою.

Взула Люсі босоніжки на платформах, а ось у руці тримала милу гламурну оксамитову сумку з круглою золотою ручкою. На очі вона надягла сонцезахисні окуляри, а волосся розпустила.

Люсі Лью / Фото: Getty Images

Активно на публіці вона почала з'являтися, оскільки зіграла одну із ключових ролей у фільмі "Шазам! Лють богів", заснованого на коміксах DC.

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