Яка красуня: Нікола Пельтц позувала перед камерою Брукліна Бекхема

Днями 27-річна Нікола запостила кілька нових кадрів його авторства.

На фотографіях дівчина зазнімкована великим планом, одягнена в чорне вбрання з вирізом на животі. Одне фото у чорно-білому форматі, а інше – кольоровому.

На знімку добре видно гарний макіяж дівчини з легкими стрілками на повіках, а також напівпрозорим рожевим блиском на губах. Поглядаючи перед камерою, вона ніби дивиться в далечінь. У підписі Нікола написала: "Бруклін зняв це".

(гортайте фото праворуч)

Нещодавно Нікола Пельтц відсвяткувала день народження, і хлопець зробив їй дуже незвичайний подарунок. Бруклін здивував Ніколу, зробивши нове татуювання "молитви Джини" (улюбленої бабусі Ніколи, яка померла у день народження Пельтц два роки тому). Цей вчинок хлопця дуже зворушив Ніколу.

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