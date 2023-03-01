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Яка красуня: Шарліз Терон з новою зачіскою і в сукні з прозорою спідницею відвідала Dior

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1023
Час на прочитання
1 хв
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Яка красуня: Шарліз Терон з новою зачіскою і в сукні з прозорою спідницею відвідала Dior

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

У Парижі відгримів модний показ Christian Dior сезону осінь-зима 2023-2024, який відвідало багато знаменитостей.

47-річна акторка Шарліз Терон була серед зіркових гостей показу. Вона з'явилася на публіці в кремово-білій сукні, розшитій бісером без рукавів поверх якої накинула пряме чорне пальто і взула грубі черевики. У руках Шарліз була маленька чорна сумка на короткій ручці від Dior.

Шарліз Терон / © Getty Images
Шарліз Терон / Фото: Getty Images
Шарліз Терон / © Associated Press
Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Акторка уклала своє біляве волосся в стильну зачіску, зробила легкий вечірній макіяж і одягла невеликі сережки. Сидячи в залі, де відбувався показ, Терон скинула пальто з одного плеча, щоб мати сексуальніший вигляд і позувала перед камерами фотографів.

Шарліз Терон / © Associated Press
Шарліз Терон / Фото: Associated Press
Шарліз Терон / © Associated Press
Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Хочеться відзначити, як освіжає акторку білий колір волосся. У різні періоди свого життя Терон багато експериментувала з кольором була і чорною та шоколадною, але білий колір їй пасує найбільше.

Шарліз Терон / © Associated Press
Шарліз Терон / Фото: Associated Press
Шарліз Терон / © Associated Press
Шарліз Терон / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1023
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