Яка красуня: Шарліз Терон з новою зачіскою і в сукні з прозорою спідницею відвідала Dior

47-річна акторка Шарліз Терон була серед зіркових гостей показу. Вона з'явилася на публіці в кремово-білій сукні, розшитій бісером без рукавів поверх якої накинула пряме чорне пальто і взула грубі черевики. У руках Шарліз була маленька чорна сумка на короткій ручці від Dior.

Шарліз Терон / Фото: Getty Images

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Акторка уклала своє біляве волосся в стильну зачіску, зробила легкий вечірній макіяж і одягла невеликі сережки. Сидячи в залі, де відбувався показ, Терон скинула пальто з одного плеча, щоб мати сексуальніший вигляд і позувала перед камерами фотографів.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Хочеться відзначити, як освіжає акторку білий колір волосся. У різні періоди свого життя Терон багато експериментувала з кольором була і чорною та шоколадною, але білий колір їй пасує найбільше.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Читайте також: