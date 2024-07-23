Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Яка красуня: Шерон Стоун у сукні з пір'ям та з ідеальним укладанням з'явилася на івенті

Яка красуня: Шерон Стоун у сукні з пір'ям та з ідеальним укладанням з'явилася на івенті

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Шерон Стоун відвідала галавечір організації Knights Of Charity у Каннах, у Франції.

66-річна зірка "Основного інстинкту" мала неймовірний вигляд, у сукні без бретельок від Sophie Couture, декорованій бірюзовим пір'ям. Свій лук Стоун доповнила великими сонцезахисними окулярами, перлинним кольє на шиї та мереживними білими туфлями з відкритими носами. У Шерон була стильна зачіска та рожевий блиск, що підкреслював її губи. Сережки знаменитість одягати не стала, як і робити манікюр, а ось педикюр оформила у червоному відтінку.

Шерон Стоун / © Getty Images
Шерон Стоун / Фото: Getty Images

А нещодавно Шерон Стоун у повністю прозорій сукні вийшла на червону доріжку кінофестивалю в Італії та викликала фурор своїм образом.

Читайте також:

Який секрет сексуальності Шерон Стоун та які нові таємниці свого життя зірка відкрила світу

Який секрет сексуальності Шерон Стоун та які нові таємниці свого життя зірка відкрила світу

Повʼязані теми:

Наступна публікація