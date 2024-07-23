Яка красуня: Шерон Стоун у сукні з пір'ям та з ідеальним укладанням з'явилася на івенті

Шерон Стоун відвідала галавечір організації Knights Of Charity у Каннах, у Франції.
66-річна зірка "Основного інстинкту" мала неймовірний вигляд, у сукні без бретельок від Sophie Couture, декорованій бірюзовим пір'ям. Свій лук Стоун доповнила великими сонцезахисними окулярами, перлинним кольє на шиї та мереживними білими туфлями з відкритими носами. У Шерон була стильна зачіска та рожевий блиск, що підкреслював її губи. Сережки знаменитість одягати не стала, як і робити манікюр, а ось педикюр оформила у червоному відтінку.
А нещодавно Шерон Стоун у повністю прозорій сукні вийшла на червону доріжку кінофестивалю в Італії та викликала фурор своїм образом.
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