Яка красуня: Тіна Кунакі похизувалася фігурою у чорному бікіні

Колишня дружина Венсана Касселя – Тіна Кунакі – поділилася новим фото, на якому позувала у чорному бікіні.
26-річна французька модель позує на знімку, опублікованому в Instagram, у чорному бікіні та плавках. Вона поливає себе з душу, стоячи біля моря. Обличчя Тіни не видно, до камери вона зазнімкована стоячи задом.
У фотоблогу дівчини можна знайти багато фотографій Тіни на пляжі. Це місце вона обожнює і часто проводить там час із друзями. А нещодавно Кунакі блиснула фігурою в обтислій білій сукні.
Відвертих знімків у блогу колишньої дружини французького актора теж хоч греблю гати. Зі своїми підписниками Тіна в цьому плані досить відверта. А ось свою дочку Амазоні, яку вона народила від Касселя 2019 року, взагалі ніколи не показує.
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