Яка красуня: Тіна Кунакі похизувалася фігурою у чорному бікіні

26-річна французька модель позує на знімку, опублікованому в Instagram, у чорному бікіні та плавках. Вона поливає себе з душу, стоячи біля моря. Обличчя Тіни не видно, до камери вона зазнімкована стоячи задом.

Тіна Кунакі / Фото: Instagram Тіни Кунакі

У фотоблогу дівчини можна знайти багато фотографій Тіни на пляжі. Це місце вона обожнює і часто проводить там час із друзями. А нещодавно Кунакі блиснула фігурою в обтислій білій сукні.

Відвертих знімків у блогу колишньої дружини французького актора теж хоч греблю гати. Зі своїми підписниками Тіна в цьому плані досить відверта. А ось свою дочку Амазоні, яку вона народила від Касселя 2019 року, взагалі ніколи не показує.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель / Фото: Getty Images

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