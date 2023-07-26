Яка кумедна: Бар Рафаелі зробила мейкап за допомогою черешні

Багатодітна мама постала у кадрі у чорній футболці і саме їла черешню. Відкусивши шматочок, Бар Рафаелі вирішила другою частиною ягоди нанести собі ніби рум'яна та блиск на губи. А потім продовжила їсти ту частину черешні, якою робила мейкап. Усе це модель робила під веселу музику.

А нещодавно модель демонструвала фігуру в бікіні, коли позувала на траві. Бар любить вихвалятися фігурою у купальниках і часто це робить. Для того, щоб бути в такій гарній формі, модель регулярно займається спортом.

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