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Яка кумедна: Бар Рафаелі зробила мейкап за допомогою черешні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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398
Час на прочитання
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Яка кумедна: Бар Рафаелі зробила мейкап за допомогою черешні

Бар Рафаелі / Фото: Getty Images

38-річна ізраїльська модель Бар Рафаелі поділилася зі своїми фоловерами кумедним відео в Instagram.

Багатодітна мама постала у кадрі у чорній футболці і саме їла черешню. Відкусивши шматочок, Бар Рафаелі вирішила другою частиною ягоди нанести собі ніби рум'яна та блиск на губи. А потім продовжила їсти ту частину черешні, якою робила мейкап. Усе це модель робила під веселу музику.

А нещодавно модель демонструвала фігуру в бікіні, коли позувала на траві. Бар любить вихвалятися фігурою у купальниках і часто це робить. Для того, щоб бути в такій гарній формі, модель регулярно займається спортом.

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Дата публікації
Перегляди
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