Яка мила: 51-річна Наомі Кемпбелл уперше показала свою доньку

Яка мила: 51-річна Наомі Кемпбелл уперше показала свою доньку

Супермодель разом із 9-місячною донькою, яка з'явилася на світ завдяки послугам сурогатної матері, знялася для британського глянцю.

Наомі Кемпбелл прикрасила обкладинку березневого номера британського Vogue, яку вона опублікувала у своєму Instagram. На обкладинці модель з'явилася разом зі своєю донькою, яка народилася 2021 року. Наомі раніше не показувала дитину публіці. Ім'я дівчинки вона тримає поки що в таємниці. На фото супермодель тримає доньку на руках.

"Вона не вдочерена, вона моя дитина", — сказала Наомі в інтерв'ю виданню.

На обкладинці Кемпбелл постала у чорному кроптопі та спідниці від Valentino, а також у вінтажних прикрасах від FD Gallery.

Її образ доповнила об'ємна зачіска, макіяж з акцентом на очах та молочний довгий манікюр.

У фотосесії Наомі продемонструвала також сексуальний образ у чорному комбінезоні від Burberry із пікантними вирізами.

Позувала новоспечена матуся перед об'єктивом фотокамери легендарного Стівена Мейзела, з яким Кемпбелл знайома вже 35 років.

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