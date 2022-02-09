Яка мила: юна зірка Олівія Родріго зачарувала образом на престижній премії

Яка мила: юна зірка Олівія Родріго зачарувала образом на престижній премії

Сукня мала чудовий вигляд на стрункій фігурі співачки.

18-річна співачка Олівія Родріго, яка нещодавно підкорила світ своєю любовною баладою Drivers License, приєдналася до зірок на червоній доріжці британської музичної премії BRIT Awards.

Дівчина обрала для своєї появи сріблясту сукню з асиметричним подолом від британського модельєра Alexandre Vauthier із колекції весна-літо 2022 року.

Олівія Родріго / Associated Press

Вбрання було на тонких бретельках, мало декольте-гойдалку, і повністю було розшитий паєтками та бісером. Через незвичайний крій створювалася ілюзія, що спідниця сукні складається з багатьох окремих деталей. А ось спина була відкрита.

Олівія Родріго / Associated Press

Свій образ співачка завершила босоніжками на танкетці Pris від Giuseppe Zanotti, а також насиченим макіяжем та кількома перснями на руках. Волосся Олівія традиційно залишила розбещеним.

Олівія Родріго / Associated Press

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