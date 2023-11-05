Яка розкішна: Дженніфер Лопес у мереживній сукні з розрізом до стегна сяяла на галаконцерті

54-річна попдіва мала ефектний вигляд у сексуальному вбранні від Gucci.

Дженніфер Лопес відвідала галаконцерт LACMA Art+Film 2023 у Лос-Анджелесі. Захід у Музеї мистецтв традиційно відбувається під патронатом Модного дому Gucci.

На івенті попдіва з'явилася у супроводі свого коханого – Бена Аффлека.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Джен мала розкішний виляд. Вона обрала для своєї появи сексуальну сукню від Gucci, яка складалася із бронзового ліфа і бежевої мереживної спідниці з розрізом до стегна, прикрашеної срібними лелітками і бісером. Під сукнею на співачці були бежеві труси із назвою бренду.

Аутфіт Лопес доповнила бежевими босоніжками на екстремально високій платформі і шпильках і золотистим клатчем.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Джей Ло зробила об'ємне укладання з локонами, макіяж із бронзовими тінями на повіках та ніжно-рожевим блиском на губах. У вухах у неї були елегантні сережки з камінням, на шиї – розкішне кольє із різнокольоровим камінням та величезним рубіном, а на руках – каблучка і широкий браслет. Манікюр кольору лате завершив ефектний лук Лопес.

Аффлек був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку, чорний метелик і чорні туфлі.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес зачарувала вечірнім образом у сукні зеленого кольору від бренду Tom Ford.

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