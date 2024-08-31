Яка розкішна: Ніколь Кідман у гарній сукні похизувалася тонкою талією на кінофестивалі

57-річна акторка в ефектному вбранні від Schiaparelli з'явилася на червоній доріжці.
Ніколь Кідман відвідала 81-ий Венеційський кінофестиваль. Вона презентувала фільм "Дівчинка" (Babygirl), у якому зіграла головну роль.
На червоній доріжці акторка продемонструвала розкішний образ. На ній була корсетна сукня з кутюрної колекції осінь-зима 2024 бренду Schiaparelli.
Вбрання складалося з чорної спідниці і бежевого верху з торочкою у зоні переходу і з повітряними воланами у зоні декольте. Ззаду у неї була шнурівка і напівоголена спина. Сукня ідеально підкреслила тонку талію Ніколь.
Вбрання Кідман скомбінувала з чорними туфлями. У неї було гарне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і рожевими рум'янами.
Вуха акторка прикрасила довгими сережками з діамантами і великими перлинами, а руки – каблучками з діамантами і масивним сапфіром.
Нагадаємо, Ніколь Кідман у сукні з декольте та в білих мюлях позувала на пірсі у Венеції.
Читайте також:
- У білому костюмі та слінгбеках: Ніколь Кідман відвідала світський захід у Парижі
- Сховалася за кепкою та окулярами: Ніколь Кідман сходила на змагання зі скейтбордингу на Олімпіаді-2024
- Була у сукні від Balenciaga: який вигляд мала Ніколь Кідман у день весілля з Кітом Урбаном