Ух, яка: британська телезірка у помаранчевому купальнику продемонструвала сексуальну фігуру

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram світлини, зроблені під час знімань нового реалітішоу у теплих краях.

Красуня позувала на пляжі у жовтому купальнику, демонструючи сексуальну фігуру.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

На одному з фото Феррі ближче підійшла до камери, щоб похизуватися своїм пишним декольте.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Пляжний аутфіт вона доповнила укладанням із локонами і макіяжем із бронзовою палітрою і пишними накладними віями.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

"Назад на сонячні знімання", - підписала знімки Глоя.

Нагадаємо, минулого разу Феррі у червоному бікіні похизувалася пишними сідницями і татуюванням на стегні.

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