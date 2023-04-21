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Ух, яка: британська телезірка у помаранчевому купальнику продемонструвала сексуальну фігуру

Ух, яка: британська телезірка у помаранчевому купальнику продемонструвала сексуальну фігуру

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
257
Час на прочитання
1 хв
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Ух, яка: британська телезірка у помаранчевому купальнику продемонструвала сексуальну фігуру

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі вирішила потішити фоловерів новими знімками у крихітному бікіні.

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram світлини, зроблені під час знімань нового реалітішоу у теплих краях.

Красуня позувала на пляжі у жовтому купальнику, демонструючи сексуальну фігуру.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

На одному з фото Феррі ближче підійшла до камери, щоб похизуватися своїм пишним декольте.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Пляжний аутфіт вона доповнила укладанням із локонами і макіяжем із бронзовою палітрою і пишними накладними віями.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

"Назад на сонячні знімання", - підписала знімки Глоя.

Нагадаємо, минулого разу Феррі у червоному бікіні похизувалася пишними сідницями і татуюванням на стегні.

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Дата публікації
Перегляди
257
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