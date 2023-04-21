Ух, яка: британська телезірка у помаранчевому купальнику продемонструвала сексуальну фігуру

Глоя Феррі вирішила потішити фоловерів новими знімками у крихітному бікіні.
Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram світлини, зроблені під час знімань нового реалітішоу у теплих краях.
Красуня позувала на пляжі у жовтому купальнику, демонструючи сексуальну фігуру.
На одному з фото Феррі ближче підійшла до камери, щоб похизуватися своїм пишним декольте.
Пляжний аутфіт вона доповнила укладанням із локонами і макіяжем із бронзовою палітрою і пишними накладними віями.
"Назад на сонячні знімання", - підписала знімки Глоя.
Нагадаємо, минулого разу Феррі у червоному бікіні похизувалася пишними сідницями і татуюванням на стегні.
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