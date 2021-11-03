Яка сексуальна: фіналістка "Холостяка-10" у мінісукні і без білизни зваблювала шанувальників

Яка сексуальна: фіналістка "Холостяка-10" у мінісукні і без білизни зваблювала шанувальників

Дана Оханська пристрасно позувала у новій фотосесії.

Фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк" - Дана Оханська – вирішила позваблювати фоловерів в Instagram сексуальним луком, в якому вона знялався у фотосесії. Дівчина виклала фотоколаж, на якому постала у відвертому аутфіті.

На ній була мінісукня кольору топленого молока на тонких бретельках і з драпуванням по боках. Під вбранням на Дані була відсутня білизна, тому вона мала звабливий вигляд. Крізь тонку тканину були навіть помітні її соски.

Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

Аутфіт Оханська доповнила зачіскою з локонами та вечірнім мейкапом.

Минулого разу Дана звабливо позувала у білому боді на гамаку.

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