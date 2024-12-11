Яка стильна: Розе з Blackpink сфотографували папараці

Учасниця K-pop гурту Blackpink, а також виконавиця хіта Apt., який зараз розриває TikTok та Instagram – Розе – прибула до Нью-Йорка. Дівчину помітили папараці на вулиці, коли вона вийшла з автомобіля та прямувала на інтерв'ю.

Розе, яку насправді звати Розанна Парк, одягла вбрання у так званому академічному стилі. Дівчина поєднала смугастий светр, білу сорочку та широкі штани з високим посадженням. Також на ній була куртка з логотипами та гербами, як на шкільній формі. Образ співачки доповнювали чорні туфлі, легкий макіяж та її улюблена зачіска з легкими локонами.

Щодо кольорової гами, то Розе надала перевагу бордовому відтінку, який став трендовим кольором 2024 року і був представлений брендами в багатьох колекціях.

Розе / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що після релізу в жовтні сингл Розе, записаний із Бруно Марсом — Apt. — дебютував на першому місці в Австралії та Новій Зеландії та у Billboard Global 200, а також увійшов до першої десятки американського Billboard Hot 100 та британського UK Singles Chart. Пісня стала дуже популярною та вірусною.

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