Яка вона елегантна: Памела Андерсон у стильному, але простому вбранні, позувала для фото

Памела Андерсон, яка прославилася роллю в серіалі 90-х "Рятувальники Малібу" та співпрацею з виданням Playboy, відвідала спеціальний показ фільму "Остання танцівниця" (The Last Showgirl) у кінотеатрі The Landmark Westwood.

Андерсон з такої нагоди одяглася просто та скромно. Акторка поєднала класичну білу сорочку та спідницю-олівець нижче колін. Її талію також прикрашав широкий чорний пояс.

Вбрання Памела носила в поєднанні з капроновими колготками та туфлями з квадратним мисом та тонкими ремінцями. Макіяжу на її обличчі знову не було.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

У Каліфорнії вона з'явилася буквально наступного дня після відвідування прем'єри картини в Лондоні. Під час заходу вона вийшла на публіку в темній сукні від бренду Vivienne Westwood із колекції прет-а-порте весна-літо 2025 року.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Читайте також:

Красиві образи Памели Андерсон (18 фото)