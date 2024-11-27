Яка вона елегантна: Памела Андерсон у стильному, але простому вбранні, позувала для фото

Акторка продовжує відмовлятися від макіяжу для публічних виходів.
Памела Андерсон, яка прославилася роллю в серіалі 90-х "Рятувальники Малібу" та співпрацею з виданням Playboy, відвідала спеціальний показ фільму "Остання танцівниця" (The Last Showgirl) у кінотеатрі The Landmark Westwood.
Андерсон з такої нагоди одяглася просто та скромно. Акторка поєднала класичну білу сорочку та спідницю-олівець нижче колін. Її талію також прикрашав широкий чорний пояс.
Вбрання Памела носила в поєднанні з капроновими колготками та туфлями з квадратним мисом та тонкими ремінцями. Макіяжу на її обличчі знову не було.
У Каліфорнії вона з'явилася буквально наступного дня після відвідування прем'єри картини в Лондоні. Під час заходу вона вийшла на публіку в темній сукні від бренду Vivienne Westwood із колекції прет-а-порте весна-літо 2025 року.
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