Яка вона гарна: 55-річна Рене Зеллвеґер показала нову сукню на прем'єрі фільму "Бріджит Джонс"

Акторка повернулася до своєї культової ролі та зайнята зараз промоцією фільму в різних країнах.

Рене Зеллвеґер з'явилася на новій прем'єрі фільму "Бріджит Джонс", яка цього разу відбулася у Нью-Йорку. Для виходу на червону доріжку 55-річна акторка обрала світлу сукню прямого фасону із відкритими плечима.

Рене Зеллвеґер / Фото: Associated Press

Її вбрання було незвичайного складного сіро-бежевого відтінку. У зоні грудей сукню прикрашала імітація банта.

Рене Зеллвеґер / Фото: Associated Press

Сукню Рене носила в поєднанні з туфлями в тон, а з прикрас вибрала лише одну велику каблучку, яку носила на вказівному пальці. Волосся акторка зібрала в хвіст і залишила кілька пасм спадати на її обличчя — такий штрих робив її образ романтичнішим.

Рене Зеллвеґер / Фото: Associated Press

Особливістю цього промотуру стали вбрання, які відкривали плечі акторки. У таких сукнях та костюмах вона мала особливо витончений та жіночний вигляд, підкреслюючи романтизм та наївність своєї кіношної героїні.

До роботи над новим фільмом про Бріджіт Джонс Рене Зеллвеґер кілька років ніде не знімалася, тому картина стала для неї поверненням у кіноіндустрію. Цікаво те, що до цієї ролі вона повертається вже вчетверте — перша частина франшизи вийшла ще 2001 року.

Напередодні виходу четвертого фільму художниця з костюмів Моллі Емма Роу розповіла про образи героїв і про те, як створювалися вбрання.

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