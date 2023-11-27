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Яка яскрава: Аманда Голден у пальті ананасового відтінку і золотих туфлях вийшла з роботи

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Яка яскрава: Аманда Голден у пальті ананасового відтінку і золотих туфлях вийшла з роботи

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Британська радіоведуча вирішила розбавити сірий осінній день яскравими барвами.

Аманда Голден потрапила до об'єктивів папараці, коли вийшла зі студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast у Лондоні.

Зірка обрала для свого виходу яскравий образ, у якому її було просто неможливо не помітити. Аманда одягла помаранчеву сукню максі із золотистим поясом-ланцюжком і пальто ананасового відтінку з накладними кишенями.

Аманда Голден / © Getty Images
Аманда Голден / Фото: Getty Images

Вбрання вона скомбінувала із золотистими туфлями-човниками та жовтою сумкою. Голден розпустила волосся і доповнила лук сонцезахисними окулярами у черепаховій оправі і золотим кулоном на ланцюжку. Чорний довгий манікюр завершив лук радіоведучої.

Нагадаємо, минулого разу фотографи зазнімкували, як вітер зіпсував зачіску Аманді Голден.

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Дата публікації
Перегляди
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