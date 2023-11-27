Яка яскрава: Аманда Голден у пальті ананасового відтінку і золотих туфлях вийшла з роботи

Аманда Голден потрапила до об'єктивів папараці, коли вийшла зі студії Global Radio, де вона веде ранкове шоу на Heart Breakfast у Лондоні.

Зірка обрала для свого виходу яскравий образ, у якому її було просто неможливо не помітити. Аманда одягла помаранчеву сукню максі із золотистим поясом-ланцюжком і пальто ананасового відтінку з накладними кишенями.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Вбрання вона скомбінувала із золотистими туфлями-човниками та жовтою сумкою. Голден розпустила волосся і доповнила лук сонцезахисними окулярами у черепаховій оправі і золотим кулоном на ланцюжку. Чорний довгий манікюр завершив лук радіоведучої.

Нагадаємо, минулого разу фотографи зазнімкували, як вітер зіпсував зачіску Аманді Голден.

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