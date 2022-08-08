Яка яскрава: Єва Лонгорія у рожевому костюмі та на шпильках сходила до ресторану

Єву Лонгорію у дуже ефектному аутфіті помітили папараці у Західному Голлівуді.

47-річна зірка "Відчайдушних домогосподарок" обрала для прогулянки мініатюрні яскраво-рожеві шорти, подовжений блейзер та білий кроптоп під ним. Взула Єва біло-прозорі гостроносі туфлі на підборах.

Свій образ акторка також доповнила годинником та кількома золотими браслетами на зап'ясті, кількома ланцюжками на шиї та великими сережками-кільцями. А ще зробила зачіску, зібравши волосся у високий хвіст і залишивши попереду трохи локонів і насичений макіяж.

В руках Лонгорія несла велику сумку від бренду текіли Casa Del Sol.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Єва прямувала на вечерю до нового нічного клубу Західного Голлівуду Catch Steak LA, який відкрився у червні на території колишньої Fig & Olive.

Нагадаємо, минулого свого виходу Лонгорія ходила на вечерю в морквяній сукні в рубчик від бренду The Range. Останнім часом зірка полюбляє носити яскраве вбрання.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

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