Яка ж вона була мила: архівні фото Елізабет Тейлор на весіллі подруги-акторки

Якось 16-річна акторка відвідала весілля подруги. Вона тоді ще не знала, що сама піде до вівтаря цілих вісім разів.

Зараз популярні подкасти та аудіокнижки, а ось у 40-х роках у багатьох зазват викликали радіосеріали і одним із таких було шоу під назвою "Побачення з Джуді". Цей комедійний радіосеріал, орієнтований на підліткову аудиторію, транслювався в США від 1941 до 1950 років, а головні ролі в ньому грали молоді на той момент акторки Джейн Павелл та Елізабет Тейлор.

Акторки, ймовірно, під час роботи над шоу дуже потоваришували, адже 1949 року Павелл попросила Елізабет стати її подружкою нареченої на весіллі.

Весілля відбулося у Беверлі-Гіллз 5 листопада. Елізабет на свято одягла атласну сукню з опущеною лінією плеча та спідницею А-силуету. Образ дружки був доповнений зачіскою з кучерями, вінком з квітами та прикрасами з перлами.

Джейн Павелл, Елізабет Тейлор, Герхардт Ентоні Штеффен / Фото: Getty Images

Наречена ж була не менш красивою. Джейн Павелл вибрала білу сукню з мереживом та ґудзиками на ліфі. У вбрання були довгі рукави і пишна спідниця, яку прикрашали три банти. Також вона доповнила образ капелюшком з квітами та довгою фатою.

Джейн Павелл та Герхардт Ентоні Штеффен / Фото: Getty Images

Обранцем американської акторки став Герхардт Ентоні Штеффен – колишній фігурист, з яким вона познайомилася під час підготовки до фільму. Герхардт вчив дівчину кататися на ковзанах. На момент шлюбу нареченій було 20 років, а нареченому - 26. У них народилося двоє дітей – син, якого назвали як батька Герхардтом та дочка, яку назвали Сюзанною Айлін. Їхній шлюб завершився 1953 року. Як і її подруга Елізабет, Джейн Павелл протягом багатьох років шукала кохання і була ще чотири рази заміжня, проте Елізабет обігнати в цьому не змогла, адже Тейлор виходила заміж вісім разів.

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