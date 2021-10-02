Які гарні: Анджеліна Джолі з'явилася на церемонії з 16-річною дочкою

Які гарні: Анджеліна Джолі з'явилася на церемонії з 16-річною дочкою

У Каліфорнії відбулася щорічна церемонія Variety Power Of Women, яку проводять журнал Variety і телеканал Liferime.

Гостями вечора стали Анджеліна Джолі і її 16-річна дочка Захара. Дівчина — часта компаньйонка мами на різних світських заходах.

Але акторка цього року стала не просто гостею, а також піднялася на сцену, щоб представити Аманду Гордон — поетесу, яка прочитала пронизливий вірш на інавгурації президента Джо Байдена. Цьогоріч вона стала однією з лауреаток премії.

Анджеліна Джолі / Getty Images

Для заходу Анджеліна вибрала закриту елегантну шовкову сукню кольору кемел з довгими рукавами фасону "єпископ". Волосся акторка уклала в пряму зачіску, а макіяж доповнила червоною помадою.

Анджеліна Джолі і її дочка Захара / Associated Press

Захара одягла вбрання білого кольору, в якому поєднала широкі штани і блузу з широким поясом. Волосся дівчини було заплетене в косички, а образ доповнили сережки з перлами.

Анджеліна Джолі і її дочка Захара / Associated Press

Мама і донька багато усміхалися і трималися за руки. Захара прийомна дочка Анджеліни і в сім'ї акторки з'явилася, коли їй було лише шість місяців. Батьківщина цієї чарівної дівчини Ефіопія. Нагадаємо, що експодружжя Анджеліна Джолі і Бред Пітт є батьками 20-річного Меддокса, 17-річного Пакса, 15-річної Шайло і 13-річних близнюків Вів'єн і Нокса.

Анджеліна Джолі / Associated Press

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