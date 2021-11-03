Які красені: Джаред Лето та Маколей Калкін взяли участь у показі Gucci

Які красені: Джаред Лето та Маколей Калкін взяли участь у показі Gucci

У Лос-Анджелесі на Голлівудському бульварі відбувся показ нової колекції весна-літо 2022 року бренду Gucci під назвою Love Parade. Нову колекцію креативний дизайнер бренду Алессандро Мікеле присвятив зв'язку бренду та кіно.

На подіумі були представлені нові інтерпретації улюблених речей минулого: кардигани, накидки з яскравого пір'я, широкі плечі, краватки-метелики, яскраві штанні костюми, босоніжки, прозорі тканини, і звичайно ж, штани-кльош. Багато аксесуарів, вечірні сукні та крій були навіяні модою минулих десятиліть та зірками кіно Старого Голлівуду.

Але не лише оригінальними речами здивував бренд, а й запрошеними зірками, адже за подіумом продефілювали актори Джаред Лето та Маколей Калкін.

Джаред був одягнений у стильний двобортний піджак із плетенням глен і білі шкіряні штани зі шнурівкою, як у ковбоїв із старих вестернів. Завершили образ актора білі ковбойські черевики та окуляри у червоній оправі.

Джаред Лето / Getty Images

А ось Маколей з'явився в гавайській сорочці, яскравому бомбері та широких штанях піскового відтінку. Взутий зірка фільму "Сам удома" був у чорні сабо.

Маколей Калкін / Getty Images

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