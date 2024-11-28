Які красиві: 68-річний Том Генкс із дружиною у срібній сукні прийшов на івент

Подружжя вже 36 років у щасливому шлюбі.

Одна з найкращих і найміцніших пар Голлівуду – 68-річний Том Генкс і 68-річна Ріта Вілсон – відвідала церемонію вручення нагород Governors Awards у Лос-Анджелесі. Зіркове подружжя мало гарний і щасливий вигляд.

Том Генкс і Ріта Вілсон / Фото: Associated Press

Актор одягнув на івент класичний чорний костюм, білу сорочку, сіру краватку з принтом, які скомбінував із чорними туфлями.

Том Генкс і Ріта Вілсон / Фото: Associated Press

Вілсон сяяла у срібній сукні максі, розшитій лелітками. Вбрання мало пікантний V-подібний виріз і вільний крій.

Аутфіт акторка доповнила чорними босоніжками і срібно-чорною сумочкою з леопардовим принтом з ручками-ланцюжками. Вона зробила гарне укладання з локонами і макіяж із акцентом на очах і завершила лук діамантовими прикрасами.

Том Генкс і Ріта Вілсон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, в український прокат 5 грудня виходить романтична драма "Тут і зараз" із Томом Генксом у головній ролі. Стрічка, яку зняв і спродюсував Роберт Земекіс, заснована на графічному романі Річарда Макгвайра 2014 року.

У стрічці усі події розгортаються на одному й тому самому місці. Це розповідь про одну звичайну родину і водночас про сотні інших родин, які жили, кохали, втрачали і боролися за щастя саме тут, у цьому нічим не примітному будинку.

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