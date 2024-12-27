Які красиві: Катерина Бужинська показала, як вітала своїх дітей-двійнят з днем народження

Сьогодні у сім'ї Катерини Бужинської свято – день народження у її дітей Катрусі і Дмитрика. Двійнятам виповнилося 8 років.

З цієї нагоди артистка опублікувала цікаве відео, у якому вона разом із чоловіком Дімітаром Стойчевим вітає діток з днем народження.

На загальному фото родина постала у красивих образах на тлі ялинки з подарунками. Катерина також показала святковий торт, прикрашений різними смаколиками.

"Мої кохані крихітки – Дмитрик і Катеринка! Вітаю вас з Днем Народження!!! 8 років – це чудова дата!!! Бажаю вам великих успіхів, гарного настрою, значних досягнень, яскравих перемог, великих знань, веселих ідей, добрих чудес і чудових друзів, щасливої долі і Божого Благословіння!!! Ви – найкращі!!! Дуже любимо!!! Дякуємо Богу за вас", – написала зіркова матуся у дописі.

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