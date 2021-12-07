Які красиві: Тіна Кунакі у вечірній сукні та в компанії чоловіка відвідали прем'єру фільму

Які красиві: Тіна Кунакі у вечірній сукні та в компанії чоловіка відвідали прем'єру фільму

Тіна Кунакі та Венсан Кассель разом відвідали прем'єру фільму "Сірано" під час Red Sea International Film Festival у Джідді, Саудівська Аравія.

55-річний французький актор Венсан Кассель одягнув темно-синій ансамбль, поєднуючи строгий костюм із відповідною сорочкою з краваткою та чорними туфлями.

А його дружина, 24-річна Тіна Кунакі, мала чудовий вигляд в синій сукні з капюшоном, яка підкреслювала її фігуру і тонку талію. Свій образ Кунакі доповнила смарагдовим намистом і такою ж каблучкою на руках.

Волосся моделі було зачесане назад в елегантний пучок, а на обличчі був природний макіяж зі стрілками на повіках. В руках дівчина тримала маленьку золотисту сумку.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель / Getty Images

"Сірано" – музично-романтична драма за мотивами однойменного мюзиклу 2018 року, британсько-американський художній фільм, знятий Джо Райтом. Літературною основою сценарію стала драма Едмона Ростана "Сірано де Бержерак". Це нове прочитання несамовитої історії про любовний трикутник.

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