Які красунчики: Раян Рейнольдс і Г'ю Джекман у стильних луках прийшли на шоу

Актори займаються промокампанією фільму від Marvel, у якому зіграли супергероїв.
До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапили два голлівудських красунчики – 47-річний Раян Рейнольдс і 55-річний Г'ю Джекман. Актори прийшли на шоу "Доброго ранку, Америка", щоб розповісти про свою нову роботу супергеройський екшн "Дедпул і Росомаха".
Вони зупинилися біля натовпу прихильників, щоб роздати автографи.
Чоловіки мали гарний і стильний вигляд. На Раянові був блідо-рожевий костюм із тканинним поясом на штанях, майка кольору вівсянки і замшеві туфлі кольору хакі. Свій лук він доповнив оптичними окулярами у коричневій оправі і ланцюжком на шиї.
Г'ю віддав перевагу світло-сірому костюму, чорному поло і білим кедам.
Про фільм:
Безпорадний Вейд Вілсон тяжко працює у цивільному житті. Його дні як найманця з гнучкими моральними орієнтирами Дедпула позаду. Коли світ Вейда стикається із реальною загрозою, він дуже неохоче надягає костюм. Тепер він має переконати упертого Росомаху допомогти йому у порятунку світу.
Прем'єра фільму "Дедпул і Росомаха" в Україні 25 липня.
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