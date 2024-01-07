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Які красуні: Гайді та Лені Клум у вечірніх сукнях сяяли на червоній доріжці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Які красуні: Гайді та Лені Клум у вечірніх сукнях сяяли на червоній доріжці

Гайді Клум з дочкою Лені Клум / Фото: Associated Press

Гайді Клум разом зі своєю дочкою Лені відвідала галаконцерт Art of Elysium Heaven у театрі Вілтерн у Лос-Анджелесі.

Гайді та Лені прибули на захід, організований на честь 25-річчя The Art of Elysium у досить ефектних образах.

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press

50-річна Клум сяяла у сукні без бретельок, розшитій золотими паєтками, підібравши до образу золоті сережки, кілька золотих браслетів та золоті босоніжки на підборах. Волосся Гайді було розпущене і злегка накручене, і вона зробила собі чубчик-шторку. Також нігті на руках та ногах у моделі були нафарбовані червоним лаком.

Гайді Клум з дочкою Лені Клум / © Associated Press
Гайді Клум з дочкою Лені Клум / Фото: Associated Press

Лені також мала приголомшливий вигляд, як і її мати, в яскраво-червоній сукні, розшитій паєтками і з червоною прикрасою з квіткою на шиї. 17-річна дівчина уклала свої каштанові локони в пучок, зробила макіяж очей зі стрілками і нюдовим блиском підкреслила губи. У вухах зірки сяяли сережки з діамантами, а нігті були нафарбовані світлим лаком.

Гайді Клум з дочкою Лені Клум / © Associated Press
Гайді Клум з дочкою Лені Клум / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Гайді Клум відпочивала на Карибах та показувала підписникам свої фотографії у купальнику.

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Дата публікації
Перегляди
1043
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