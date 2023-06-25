Які милі: Вікторія Бекхем зворушила фоловерів фото з підрослою дочкою

На знімках, якими дизайнерка поділилася в соцмережі, вона зображена з 11-річною дочкою та чоловіком.

Фото було зроблено, зважаючи на все, в якомусь закладі. Вікторія, Девід та їхня дочка Гарпер сидять на дивані, а за ними на стіні висить кілька гарних картин.

Вікі одягнена у сіру футболку та білі джинси, у неї розпущене волосся на обличчі легкий макіяж та окуляри від сонця. Гарпер, якій наступного місяця виповниться 12 років, одягнена в білу футболку, а її волосся зібране в низький хвіст. У підписі до знімків Вікторія пише, що вони дуже люблять Девіда Бекхема.

"J'adore @ davidbeckham # HarperSeven ", — йдеться в підписі.

Глава сімейства сидить поряд і усміхається. Він дуже любить проводити час зі своїми дівчатками та з усією своєю великою родиною.

(гортайте фото праворуч)

Нещодавно Вікторія ділилася в Instagram фото і показувала, як позувала з Девідом на березі озера. Незважаючи на довгий шлюб, пара не перестає дивувати одне одного та вміє весело проводити час.

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