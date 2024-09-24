Які ноги: британська акторка вийшла на подіум у сукні кольору металік із високим розрізом

Британська акторка в асиметричному вбранні похизувалася стрункою фігурою.
Сімон Ешлі взяла участь у шоу L'Oréal Walk Your Worth, яке відбулося у Palais Garnier у межах Паризького тижня моди.
Акторка з'явилася перед публікою у срібній довгій сукні з високим розрізом, через який вона продемонструвала стрункі ноги.
Вбрання також мало один довгий рукав, одне оголене плече і виріз на талії.
Лук Ешлі доповнила срібними босоніжками на шпильках. У неї було розпущене волосся, макіяж із чорними стрілками, білий манікюр і невеликі сережки-кільця.
Нагадаємо, у показі взяла участь також Джейн Фонда, яка сяяла у стильному срібному тренчі, повністю покритому стразами. Він також мав золоті ґудзики і пояс із золотою пряжкою.
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