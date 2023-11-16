Які ноги: британська модель у чорному міні вийшла на червону доріжку церемонії

Британська модель Леомі Андерсон відвідала церемонію вручення нагород GQ Men Of The Year Awards 2023, яка відбулася у Королівському оперному театрі у Лондоні.

Дівчина з'явилася там у спокусливому луку. На ній була асиметрична чорна мінісукня, прикрашена чорним бісером вгорі, з вирізом із одного боку та шарфом із торочкою. Під сукнею був відсутній бюстгальтер, що додало її образу пікантності.

Леомі Андерсон / Фото: Associated Press

Вбрання чудово підкреслило її ідеальну фігуру і довгі стрункі ноги. Взута Леомі була у чорні босоніжки на шпильках.

Леомі Андерсон / Фото: Associated Press

Андерсон зробила обємну зачіску з локонами і макіяж із акцентом на пишних віях. На руці у неї був красивий діамантовий браслет.

Нагадаємо, Леомі Андерсон на фешнзахід Vogue World у Лондоні прийшла у короткій блакитній сукні з психоделічним принтом і акцентною зеленою бретелькою у зоні декольте.

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