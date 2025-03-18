Які ноги: модель Шанель Іман у мінісукні з золотими лелітками приїхала на вечерю у Маямі

34-річна американська модель і колишній "ангел" Victoria's Secret у гламурному аутфіті прибула на івент у Флориді.

Папараці сфотографували модель Шанель Іман у Маямі, коли вона приїхала на вечерю WTA Celebrates Miami Open, на якій зібралися відомі жінки зі світу моди, мистецтва і дизайну.

Для своєї появи манекенниця обрала ефектний лук. На ній була мінісукня без бретельок, рясно розшита золотими лелітками різного розміру. Коротка довжина чудово підкреслила її стрункі ноги.

Шанель Іман / Фото: Getty Images

Аутфіт Іман доповнила золотими босоніжками і чорною оксамитовою сумочкою-мішком. Волосся вона зібрала у високий хвіст, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із чорними стрілками і завершила образ золотими прикрасами.

Нагадаємо, Шанель Іман у лютому минулого року вийшла заміж за Девона Годшо, футболіста, захисника команди New England Patriots. Весільна церемонія відбулася на острові Ангілья, а святкова вечірка – на яхті в Карибському морі. До вівтаря Шанель йшла у білій пишній сукні з корсетом від Zuhair Murad.

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