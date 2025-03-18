Які ноги: модель Шанель Іман у мінісукні з золотими лелітками приїхала на вечерю у Маямі

34-річна американська модель і колишній "ангел" Victoria's Secret у гламурному аутфіті прибула на івент у Флориді.
Папараці сфотографували модель Шанель Іман у Маямі, коли вона приїхала на вечерю WTA Celebrates Miami Open, на якій зібралися відомі жінки зі світу моди, мистецтва і дизайну.
Для своєї появи манекенниця обрала ефектний лук. На ній була мінісукня без бретельок, рясно розшита золотими лелітками різного розміру. Коротка довжина чудово підкреслила її стрункі ноги.
Аутфіт Іман доповнила золотими босоніжками і чорною оксамитовою сумочкою-мішком. Волосся вона зібрала у високий хвіст, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із чорними стрілками і завершила образ золотими прикрасами.
Нагадаємо, Шанель Іман у лютому минулого року вийшла заміж за Девона Годшо, футболіста, захисника команди New England Patriots. Весільна церемонія відбулася на острові Ангілья, а святкова вечірка – на яхті в Карибському морі. До вівтаря Шанель йшла у білій пишній сукні з корсетом від Zuhair Murad.
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