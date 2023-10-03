Які ноги: Періс Гілтон у чорній мінісукні продефілювала подіумом у Парижі

Світська левиця в образі total black продемонструвала струнку фігуру і ноги на фешншоу.

Періс Гілтон взяла участь у показі жіночої колекції весна/літо 2024 бренду Mugler, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Подіумом світська левиця продефілювала в ефектній чорній мінісукні з асиметричною спідницею і корсетом, який закцентував увагу на її тонкій талії.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Вбрання чудово підкреслило стрункі ноги Гілтон.

Аутфіт вона доповнила чорними туфлями на шпильках і чорно пітоновою сумкою.

Їй зробили гладку зачіску і макіяж із накладними довгими віями.

Нагадаємо, Періс Гілтон у комбінезоні зі стразами відвідала автоперегони у класі "Формула-1".

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