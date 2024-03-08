Які ноги: Сінді Бруна в екстремально короткій спідниці позувала на показі у Парижі

29-річна французька модель у багатошаровому образі прийшла на фешншоу.

Сінді Бруна відвідала показ бренду Miu Miu, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Для своєї появи дівчина обрала багатошаровий лук. На ній було золоте текстурне пальто з рукавами три чверті і без ґудзиків, дві смугасті футболки, коричневі труси і екстремально коротка спідниця бежевого кольору, яка підкреслила її стрункі ноги.

Сінді Бруна / Фото: Getty Images

Сінді взула світло-бежеві лаковані босоніжки і доповнила аутфіт кремовою сумочкою з коричневою ручкою. Бруна зробила цікаву зачіску з кучерями і прикрасила вуха екстравагантними сережками.

Нагадаємо, Сінді Бруна на показ Alexandre Vauthier одягла чорну приталену сукню з паєтками, довгими рукавами і опущеною лінією плечей.

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