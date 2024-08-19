Які ноги: зірка реаліті у мінісукні кольору лате прогулялася Лос-Анджелесом

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Дівчина, як завжди, мала ефектний вигляд.

Емма вийшла на прогулянку у мінісукні кольору лате А-силуету, з галтером і пікантним декольте. Вбрання чудово підкреслило гарні стрункі ноги Ернан.

Емма Ернан / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила чорними замшевими босоніжками на високих платформах і підборах, а також графітовою місткою сумкою Hermès Birkin.

Зірка реаліті зробила акуратне укладання, макіяж із рожевою помадою, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, а руки – браслетами і годинником.

Нагадаємо, зірка реалітішоу "Острів кохання" – Джана Крейг – у яскравому міні блиснула пишними грудьми.

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