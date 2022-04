"Який дешевий популізм": Санта Дімопулос розкритикувала Собчак в Instagram і тепер її блог погрожують видалити

Російська журналістка Ксенія Собчак закрила доступ до свого Instagram для українців. Але ті, хто перебувають у Європі, можуть читати її пости.

Українська співачка Санта Дімопулос, яка поїхала на початку війни з дітьми до Італії та всіляко допомагає Україні під час війни, запостила у себе на сторінці сторіз, у якому показала скріншот коментаря до посту Собчак. Санта присоромила журналістку за те, що вона намагається "сісти одразу на два стільці".

Instagram Ксенії Собчак / Інстаграм Ксенії Собчак

У своїй публікації Собчак заговорила про гуманізм, який, на її думку, важливіший за геополітику.

У виборі "бути переможцем" або "зберегти життя принаймні однієї людини" — я за життя людини. Немає нічого важливішого. Гуманізм важливіший за геополітику. Війна ж знелюднює нещадно", – написала Собчак. При цьому жодного разу від моменту початку війни, яку Росія розв'язала на території України 24 лютого, Собчак не назвала речі своїми іменами, а війну – війною. Тим більше не згадувала про те, що цю війну розв'язала держава РФ, де вона жила на той момент (зараз громадянка Собчак перебуває в Ізраїлі).

Санта Дімопулос / Instagram Санти Дімопулос

Санта Дімопулос присоромила журналістку за такі заяви і показала скріншот, де після цієї публікації їй надійшло повідомлення про можливе видалення її облікового запису в Instagram. А значить, на її сторіз поскаржилися.

Санта Дімопулос / Instagram Санти Дімопулос

"Який дешевий популізм... Чому ж ви, як "незалежний журналіст" не перевірили інформацію Невзорова (опозиційний журналіст, який розвінчує на своєму YouTube-каналі пропагандистські міфи, зокрема, і про Україну) про полк "Азов"?... Чому озвучуєте у своїх новинах лише риторику Кремля? І нічого не показали з того, що трапилося в Бучі, а тільки передрукували новини проросійських каналів, до того ж під час останнього випуску одягли футболку з написом "Sorry" та кепку "Walk of shame", щоб "нашим" і вашим "Якщо що?... Ви і є "Walk of shame", Ксеніє, і, що ви робите під час війни, це не чесна журналістика, це – геноцид українців. І ми цього не забудемо", — заявила Дімопулос.

Санта Дімопулос / Instagram Санти Дімопулос

