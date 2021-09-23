Який красень: 49-річний Рікі Мартін на презентації білизняного бренду Ріанни

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Вчора в Лос-Анджелесі відбувся преспоказ нової колекції білизняного бренду Ріанни Savage X Fenty. Захід минув у готелі Westin Bonaventure Hotel & Suites, а його гостями стало безліч зірок, серед яких ми помітили Рікі Мартіна.

Попспівак позував для фото в чорній накидці-халаті, коричневих кюлотах і грубих чорних черевиках зі світлою підошвою. Образ Мартіна доповнили ланцюжки на шиї і ефектна сережка в одному вусі.

Рікі Мартін / Getty Images

Також на заході з'явилися такі суперзірки як моделі Ірина Шейк, Емілі Ратаковскі, Беаті Прінслу, але і, звичайно ж, сама Ріанна. Зірка вечора вибрала жовту сукню від Bottega Veneta, яку поєднала з укороченим бомбером.

Ріанна / Getty Images

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