Який красень: Бенедикт Камбербетч позував у блакитному костюмі на фотоколі

Актор відвідав 78-й Венеційський кінофестиваль.
Сьогодні у Венеції відбувся фотокол з зірками майбутньої прем'єри — вестерну новозеландської кінорежисерки Джейн Кемпіон "Сила собаки". Картина розповість про двох братів Філа і Джорджа Бербенків, які є власниками найбільшого ранчо в Монтані. Коли Джордж таємно одружується на вдові на ім'я Роуз, Філ почувається зрадженим і вирішує цей шлюб зруйнувати.
Головні ролі у фільмі зіграють Бенедикт Камбербетч, Кірстен Данст і Джессі Племонс.
На фотоколі Бенедикт Камбербетч позував фотографам в блакитному костюмі, піджак якого застібався на один ґудзик. Вбрання актор поєднав з синіми лоферами і білою футболкою.
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