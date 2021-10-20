Який красень: образи Тімоті Шаламе на світських заходах

Схоже, що актор претендує на звання наймоднішого чоловіка року.

Після прем'єри фільму "Дюна" популярність 25-річного Тімоті Шаламе злетіла до небес. Актор постійно з'являється на світських заходах, червоних доріжках і вечірках. Цього тижня актор багато часу провів у Лондоні, оскільки там було кілька показів цього гучного фільму Дені Вільньова.

Тімоті відвідав Лондонський кінофестиваль, а також показ "Дюни" в кінотеатрі. Обидва виходи актора привернули увагу, адже він був дійсно одягнений стильно і незвично.

На цьому фото актор позує в чорному костюмі від Alexander McQueen, який прикрашений декоративними блискавками. Вбрання він поєднав з футболкою і черевиками. Завершили лук кілька прикрас: лаконічні ланцюжки з кулонами, масивний перстень на пальці і браслет.

Тімоті Шаламе / Associated Press

Тут Шаламе в яскравому костюмі-трійці від Stella McCartney. Вбрання він поєднав з білими черевиками.

Тімоті Шаламе / Associated Press

Після офіційної частини заходів відбулися закриті вечірки, для яких актор переодягнувся в більш розслаблені луки.

Наприклад, на вечірці після показу "Дюни" Тімоті переодягнувся в костюм з люрексом Saint Laurent.

Тімоті Шаламе / Getty Images

А на наступний день актора помітили в штанах від луку Alexander McQueen, толстовці з капюшоном і бомбера в принт.

Тімоті Шаламе / Getty Images

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