Який красень: син Елізабет Герлі у блакитному піджаку на голе тіло прийшов на вечірку

Син акторки Елізабет Герлі – 21-річний Деміан Герлі – разом зі своєю зірковою мамою прилетів до Іспанії, щоб відвідати вечірку Remus Lifestyle Night відомого агента з елітної нерухомості Марселя Ремуса. Паті відбулася у курортному місті Пальма-де-Майорка.

Елізабет і Деміан Герлі / Фото: Getty Images

На червоній доріжці хлопець з'явився у стильному блакитному костюмі. Він складався зі штанів-палацо і піджака, який Деміан одягнув на голе тіло. На шиї у нього був ланцюжок із хрестиком із камінням.

Свій лук манекенник доповнив білими кросівками на високій підошві.

Елізабет і Деміан Герлі / Фото: Getty Images

Деміан дуже схожий на свою матір, яка сяяла цього вечора в ефектній червоній сукні з глибоким сексуальним декольте і високим розрізом.

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