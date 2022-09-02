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Який красивий: зірка серіалу "Бріджертони" у смокінгу Giorgio Armani вийшов на червону доріжку

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Який красивий: зірка серіалу "Бріджертони" у смокінгу Giorgio Armani вийшов на червону доріжку

Реге Пейдж / Фото: Getty Images

34-річний Реге Пейдж у гарному образі відвідав Венеційський кінофестиваль.

На червоній доріжці Венеційського кінофестивалю побував також зірка серіалу "Бріджертони" Реге Пейдж.

Британський актор зачарував не лише своїм привабливим поглядом, а й стильним атласним смокінгом від Giorgio Armani з рельєфною тканиною, який чудово сидів на його статурі.

Реге Пейдж / © Getty Images
Реге Пейдж / Фото: Getty Images

Аутфіт Реге доповнив білою сорочкою, чорним метеликом із делікатним ланцюжком та чорними лакованими туфлями.

Реге Пейдж / © Getty Images
Реге Пейдж / Фото: Getty Images

Дорогий годинник на руці і сережка в одному вусі завершили лук Пейджа.

Нагадаємо, на кінофестивалі у Венеції сяяла  Джорджія Солері – кохана дівчина соліста гурту Maneskin Даміана Давида, фотомодель і блогерка. Джорджія позувала перед фотокамерами в елегантному чорному костюмі від Moschino, який складався із жакета з рукавами, розшитими камінням і бісером, та штанів-палацо.

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