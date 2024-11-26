Який красунчик: Двейн Джонсон у куртці з пальмами з'явився на прем'єрі мультфільму "Ваяна 2"

52-річний актор, як завжди, мав мужній і красивий вигляд.

Двейн Джонсон відвідав прем'єрний показ анімаційного фільму "Ваяна 2" у Лондоні. Актор взяв участь у дубляжі мультфільму – він подарував свій голос персонажу Мауї – напівбогу з полінезійської міфології.

Двейн Джонсон / Фото: Associated Press

На заході мужній і красивий Двейн постав у стильному луку від бренду Amiri. На ньому була чорна замшева куртка на блискавці, прикрашена бірюзовою вишивкою у вигляді пальм, чорна майка в рубчик і чорні класичні штани зі стрілками. Вбрання він доповнив чорними лакованими туфлями.

Двейн Джонсон / Фото: Associated Press

Двейн Джонсон / Фото: Associated Press

На обличчі у Джонсона були стильні окуляри, а на шиї – золотий ланцюжок.

Двейн Джонсон / Фото: Associated Press

Двейн сфотографувався також зі своєю колегою зі стрічки – американською акторкою Аулі Кравальо, яка озвучила головну героїню мультфільму – доньку полінезійського вождя Ваяну.

Аулі Кравальо та Двейн Джонсон / Фото: Associated Press

Аулі Кравальо та Двейн Джонсон / Фото: Associated Press

Про мультфільм:

"Ваяна 2" продовжує історію оригінального фільму, який вийшов у 2016 році. У новому мультфільмі глядачі знову побачать улюблених героїв – Ваяну та Мауї, які вирушають у захопливу подорож разом із командою не зовсім звичайних моряків. Пригода розпочинається з несподіваного поклику від пращурів-мандрівників, який веде Ваяну до далеких морів Океанії. У давно забутих і небезпечних водах на неї чекають надзвичайні пригоди.

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