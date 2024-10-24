Який красунчик: Том Гарді у стильному луку презентував фантастичний екшен "Веном: останній танець" у Лондоні

47-річний актор приїхав до Британії, щоб представити фільм зі своєю участю.

Том Гарді презентував у Лондоні фантастичний екшен "Веном: останній танець", в якому він зіграв головну роль.

Том Гарді / Фото: Associated Press

Гарний і харизматичний актор з'явився перед фотокамерами у стильному образі total black. На ньому був кардиган зы шкіряними вставками і блискавками на кишенях, футболка з невеликим принтом, прямі штани зі стрілками та шкіряні туфлі з лакованими носками.

Том Гарді / Фото: Associated Press

Том Гарді / Фото: Associated Press

Том позував на червоній доріжці зі своїми колегами зі стрічки: акторами Чіветелом Еджіофором і Джуною Темпл та режисеркою Келлі Марселою.

Том Гарді / Фото: Associated Press

Том Гарді / Фото: Associated Press

Про фільм:

Після подій попередньої частини журналіст Едді Брок і розумний інопланетний симбіот Веном мають тікати, бо їх переслідують два світи. Брок наблизиться до космічного всесвіту "Людини-павука". Їм потрібно буде ухвалити важливе рішення, яке стане для них останнім танцем.

Фільм "Веном: останній танець" вже в українських кінотеатрах.

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