Який сюрприз: Кіра Найтлі вперше за рік з'явилася на публіці

Кіра Найтлі відвідала захід, присвячений відкриттю нової виставки "Уявні бесіди: колекція Erdem, натхненна герцогинею Деборою". Захід відбувся у Chatsworth House у Чатсуорті.

На цьому заході Найтлі з'явилася у вбранні від Erdem з круїзної колекції 2025. Образ складався із сірої сукні, розшитої лелітками, та чорних широких штанів.

Сукню-комбінацію також прикрашала вишивка у вигляді квітів, декольте та прозора чорна тканина, яка являла собою верхній шар сукні. Завершували образ туфлі, кілька прикрас та легке укладання.

Кіра Найтлі / Фото: Getty Images

Це була перша поява зірки на публіці за весь рік. Відвідала вона захід з чоловіком – музикантом Джеймсом Райтоном.

Дебора Кавендіш, герцогиня Девонширська, якій присвячена виставка, була англійською аристократкою, письменницею, мемуаристкою та світською левицею. Вона була наймолодшою та останньою із шести сестер Мітфорд, які були помітними членами британського суспільства у 1930-х та 1940-х роках. Вона тісно спілкувалася із королівською родиною.

Дебора Кавендіш, герцогиня Девонширська / Фото: Associated Press

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