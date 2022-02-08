Який вигляд має зараз "мама Стіфлера": 60-річна Дженніфер Кулідж у леопардових шпильках прийшла на шоу

Який вигляд має зараз "мама Стіфлера": 60-річна Дженніфер Кулідж у леопардових шпильках прийшла на шоу

Зірка "Американського пирога" та "Блондинки в законі" знову на хвилі популярності.

Остання гучна роль Дженніфер Кулідж була в серіалі "Білий лотос", який вийшов буквально минулого року. І ось учора, 7 лютого, 60-річну Кулідж зазнімкували папараці дорогою на шоу Джиммі Кіммела. А це означає, що ми, швидше за все, знову побачимо цю чудову комедійну актрису в кіно чи на телебаченні.

Дженніфер Кулідж / Getty Images

Вигляд зараз Дженніфер має просто шикарний. На шоу вона прийшла у чорній трикотажній сукні вище коліна по фігурі, чорному плащі та хутряних капцях, які потім змінила на витончені леопардові човники на високій шпильці.

Дженніфер Кулідж / Getty Images

Розкішні біляві локони акторки були злегка завиті і красиво укладені. Образ доповнювали великі золоті сережки і персні, один з яких з великим зеленим камінням.

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