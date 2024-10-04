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"Якщо поруч ти": Павло Зібров презентував нову пісню про кохання

"Якщо поруч ти": Павло Зібров презентував нову пісню про кохання

Павло Зібров

Народний артист України потішив шанувальників красивою композицією про вічне почуття.

Головний вусань країни Павло Зібров презентував нову пісню "Якщо поруч ти". Ця композиція про вічне почуття – про кохання.

Яскрава композиція про любов та емоційну близькість між двома людьми, яка передає відчуття тепла, радості і впевненості, які з'являються, коли кохана людина поруч і ти можеш подолати все.

Павло Зібров / ©
Павло Зібров

Пісня приурочена до 90-річчя автора тексту – Вадима Крищенка. Павло Миколайович не тільки оновив композицію, а ще й презентував до неї яскраве мудвідео. Під пісню вже співають і знімають романтичні відео у TikTok.

"Якщо поруч ти" – ця пісня не лише про любов, а й про єдність, яка допомагає долати труднощі і знаходити сили для подальшого руху вперед", – говорить Зібров.

Відео вже доступне на офіційному YouTube-каналі артиста і на AppleMusic.

Павло Зібров / ©
Павло Зібров

До слова, Павло Зібров впевнено крокує вперед із часом та анонсує передзамовлення на новий альбом "Любов може все", премʼєра якого запланована на 18 жовтня.

До альбому входить 6 композицій – відомих українських авторів і декілька перекладів знакових пісень. Співак також готує декілька кліпів на нові треки.

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