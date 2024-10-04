"Якщо поруч ти": Павло Зібров презентував нову пісню про кохання

Головний вусань країни Павло Зібров презентував нову пісню "Якщо поруч ти". Ця композиція про вічне почуття – про кохання.

Яскрава композиція про любов та емоційну близькість між двома людьми, яка передає відчуття тепла, радості і впевненості, які з'являються, коли кохана людина поруч і ти можеш подолати все.

Павло Зібров

Пісня приурочена до 90-річчя автора тексту – Вадима Крищенка. Павло Миколайович не тільки оновив композицію, а ще й презентував до неї яскраве мудвідео. Під пісню вже співають і знімають романтичні відео у TikTok.

"Якщо поруч ти" – ця пісня не лише про любов, а й про єдність, яка допомагає долати труднощі і знаходити сили для подальшого руху вперед", – говорить Зібров.

Відео вже доступне на офіційному YouTube-каналі артиста і на AppleMusic.

Павло Зібров

До слова, Павло Зібров впевнено крокує вперед із часом та анонсує передзамовлення на новий альбом "Любов може все", премʼєра якого запланована на 18 жовтня.

До альбому входить 6 композицій – відомих українських авторів і декілька перекладів знакових пісень. Співак також готує декілька кліпів на нові треки.

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