"Якщо я Народна артистка України, то маю і залишатися зі своїм народом": Марія Бурмака розповіла, як допомагає людям у Києві

"Якщо я Народна артистка України, то маю і залишатися зі своїм народом": Марія Бурмака розповіла, як допомагає людям у Києві

Українська співачка, Народна артистка України Марія Бурмака залишається у Києві та пояснює чому.

Марія не стала кудись їхати, не ховається і навпаки намагається бути максимально корисною для українців у цей складний воєнний час.

На своїй сторінці у Facebook артистка написала, що залишається у Києві, опублікувала селфі, яке зробила на вулицях міста, а також записала відео, в якому розповіла про те, як допомагає сама, та розповіла, як може допомогти кожен із вас.

"Знаєте, чому я не поїду з Києва? Як йду районом, люди мене впізнають і назустріч Усміхаються!! Якщо я Народна артистка України, то маю і залишатися зі своїм народом", — написала під фото Бурмака.

Також Марія повідомила, що зайнята корисними справами. І на відміну від інших зірок (привіт Світлана Лобода ) Бурмака не ридає на камеру, а намагається бути корисною та допомагати людям, які потребують цієї допомоги.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Марія Бурмака дала інтерв'ю на BBC Breakfast та розповіла про те, що відбувається в Україні. Артистка не стримувала емоцій, бо стримувати їх у воєнний час дуже складно і народ України її у цьому підтримує.

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