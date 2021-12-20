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Ялинки зірок: Єва Лонгорія показала, як прикрасила будинок до свят

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Ялинки зірок: Єва Лонгорія показала, як прикрасила будинок до свят

Єва Лонгорія / Instagram Єви Лонгорії

Акторка Єва Лонгорія вже підготувалася до Різдва та майбутніх свят.

Єва запросила прикрасити свій будинок до Різдва та Нового року спеціального декоратора та показала у ролику, як проходив сам процес, написавши під відео:

"Настав сезон ✨ Велике спасибі @imchristmas і @gabrielacuellar_decor за те, що зробили наш будинок таким святковим, нам це подобається!", — йдеться у повідомленні Лонгорії.

Син Єви Сантьяго теж зображений у ролику і брав участь у такому передсвятковому заході. Ну, а ялинка Єви Лонгорії, яка тепер прикрашає її будинок вийшла просто розкішною.

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