Ялинки зірок: Єва Лонгорія показала, як прикрасила будинок до свят

Акторка Єва Лонгорія вже підготувалася до Різдва та майбутніх свят.

Єва запросила прикрасити свій будинок до Різдва та Нового року спеціального декоратора та показала у ролику, як проходив сам процес, написавши під відео:

"Настав сезон ✨ Велике спасибі @imchristmas і @gabrielacuellar_decor за те, що зробили наш будинок таким святковим, нам це подобається!", — йдеться у повідомленні Лонгорії.

Син Єви Сантьяго теж зображений у ролику і брав участь у такому передсвятковому заході. Ну, а ялинка Єви Лонгорії, яка тепер прикрашає її будинок вийшла просто розкішною.

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